Мэр Одессы ответил Киеву на требование "исправить" русскоязычный гимн города

Горсовет вряд ли поддержит изменение гимна Одессы по требованию Киева. Об этом высказался мэр города Геннадий Труханов.

Горсовет вряд ли поддержит изменение гимна Одессы по требованию Киева. Об этом высказался мэр города Геннадий Труханов.

Градоначальник выступил против инициативы языкового омбудсмена Тараса Креминя, который заявил о необходимости исправить русскоязычный гимн Одессы. По словам Труханова, жителей города все устраивает.

"Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы", — подчеркнул мэр в комментарии украинским СМИ.

Горсовет будет решать этот вопрос, добавил Труханов. Для изменения гимна понадобились бы общественные слушания и больше половины голосов одесских депутатов, отметил мэр города.