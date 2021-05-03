Украинская сторона снова нарушает дополнительные меры обеспечения перемирия, размещая запрещенную бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.

Украинская сторона снова нарушает дополнительные меры обеспечения перемирия, размещая запрещенную бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.

Представитель Народной милиции ЛНР заявил об обнаружении в жилом районе села Катериновка одного БТР-60 и двух БМП в поселке Мироновский. В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники у линии разграничения.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — говорится в официальном заявлении представителя военного ведомства народной республики.

Согласно положениям принятых дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе, сторонам запрещается вести огонь, размещать вблизи населенных пунктов военную технику и вести наступательные и разведывательно-диверсионные действия.