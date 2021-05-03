Жительница Иркутска увидела в оформлении города ко Дню Победы агитацию "Единой России"

Перед празднованием Дня Победы Иркутск украсили голубыми и белыми флагами. После волны возмущений их пришлось заменить на красные.

Перед празднованием Дня Победы Иркутск украсили голубыми и белыми флагами. После волны возмущений их пришлось заменить на красные.

Изначально цвет флагов возмутил местных жителей. По мнению блогера Наташи Хорошевой, праздничное оформление города к празднованию Дня Победы имело скрытый смысл. Заявленный как цвет "мирного неба" голубой больше напоминал агитацию за партию "Единая Россия".

После жалоб жителей Иркутска, в городе ночью 3 мая все флаги заменили на красные. Соответствующее видео опубликовали в одной из местных групп в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее на сайте 360tv.ru опубликовали результаты соцопроса, в ходе которого россияне назвали День Победы главным национальным праздником.