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12:21   3 Мая 2021
Общество

Депутат Заксобрания Новосибирска заявил, что город задыхается от пыли

Депутат Заксобрания Новосибирска заявил, что город задыхается от пыли

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксененко попытался привлечь внимание к проблемам уборки города.

Депутат вышел на площадь Ленина с одиночным пикетом. В руках он держал плакат с надписью: "Мир. Труд. Пыль". Фотографию акции Александр Аксененко опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Свой перформанс депутат Законодательного собрания назвал "депутатской одиночной маевкой". По его словам, в мае город не зацвел, а задохнулся от пыли.

Аксененко отметил, что традиционный майский манифест сам собой напрашивается на такую инверсию. Депутат подчеркнул, что трудящиеся налогоплательщики имеют право на комфортную жизнь в чистом городе. Александр Аксененко выразил надежду, что в следующем году "массовая демонстрация" пройдет на чистых улицах города.

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#пикет #уборка улиц #Александр Аксененко

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