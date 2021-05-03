Депутат Заксобрания Новосибирска заявил, что город задыхается от пыли

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксененко попытался привлечь внимание к проблемам уборки города.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксененко попытался привлечь внимание к проблемам уборки города.

Депутат вышел на площадь Ленина с одиночным пикетом. В руках он держал плакат с надписью: "Мир. Труд. Пыль". Фотографию акции Александр Аксененко опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Свой перформанс депутат Законодательного собрания назвал "депутатской одиночной маевкой". По его словам, в мае город не зацвел, а задохнулся от пыли.

Аксененко отметил, что традиционный майский манифест сам собой напрашивается на такую инверсию. Депутат подчеркнул, что трудящиеся налогоплательщики имеют право на комфортную жизнь в чистом городе. Александр Аксененко выразил надежду, что в следующем году "массовая демонстрация" пройдет на чистых улицах города.