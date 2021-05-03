Военные Киргизии стали фигурантами уголовного дела из-за конфликта на границе

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении киргизских военнослужащих. Им предъявили обвинения по факту нападения на общину Чоркух города Исфара.

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении киргизских военнослужащих. Им предъявили обвинения по факту нападения на общину Чоркух города Исфара.

Этот населенный пункт находится в Согдийской области и граничит с Киргизией, сообщили в Генпрокуратуре. Ведомство возбудило уголовное дело по признакам развязывания или ведения агрессивной войны.

Также открыто производство по факту убийства двух или более лиц. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе ГП Таджикистана.