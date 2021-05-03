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12:01   3 Мая 2021
Общество

Еврокомиссия предложила разрешить въезд привившимся от коронавируса туристам

Еврокомиссия предложила разрешить въезд привившимся от коронавируса туристам

Еврокомиссия может разрешить въезд тем, кто прошел вакцинацию одобренными в ЕС вакцинами за 2 недели до прибытия в союз.

ЕК впервые с начала пандемии коронавируса посоветовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, привитым вакцинами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Актуальная информация об инфекции размещена на портале стопкоронавирус.рф. Все данные о заболевших и выздоровевших ежедевно обновляются.

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#еврокомиссия #вакцина #коронавирус

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