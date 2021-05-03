Еврокомиссия предложила разрешить въезд привившимся от коронавируса туристам

Еврокомиссия может разрешить въезд тем, кто прошел вакцинацию одобренными в ЕС вакцинами за 2 недели до прибытия в союз.

Еврокомиссия может разрешить въезд тем, кто прошел вакцинацию одобренными в ЕС вакцинами за 2 недели до прибытия в союз.

ЕК впервые с начала пандемии коронавируса посоветовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, привитым вакцинами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Актуальная информация об инфекции размещена на портале стопкоронавирус.рф. Все данные о заболевших и выздоровевших ежедевно обновляются.