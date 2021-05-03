Власти Брянской области потратили на стекла для автомобилей более 450 тыс. рублей

Администрация Брянской области потратила 469 тысяч рублей для замены лобовых стекол автомобилей из своего парка, сообщают местные СМИ.

Администрация Брянской области потратила 469 тысяч рублей для замены лобовых стекол автомобилей из своего парка, сообщают местные СМИ.

Журналисты уточняют, что власти региона в основном предпочитают ездить на японских седанах бизнес-класса Toyota Camry, которые требуют дорогого ухода и обслуживания. Поэтому расходы на содержание автопарка местной администрации оказались достаточно высокими.

Чиновники в конце зимы решили поменять лобовые стекла на нескольких машинах, среди которых Lexus LX 570, Volvo S80, Mercedes Viano и S-Class. На эти цели из бюджета было выделено 469 тысяч рублей. Поставщиком выступила компания "Центр 77".