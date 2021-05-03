В Казахстане рассказали, как достичь мира между Таджикистаном и Киргизией

Нынешнее прекращение огня на киргизско-таджикской границе не является реальным завершением конфликта, а значит России необходимо обратить пристальное внимание на этот регион, чтобы предотвратить там дальнейшее кровопролитие.

Нынешнее прекращение огня на киргизско-таджикской границе, где в последних числах апреля произошли кровопролитные боестолкновения и перестрелки, не является реальным завершением конфликта, а значит России необходимо обратить пристальное внимание на этот регион, чтобы предотвратить там дальнейшее кровопролитие.

Такое мнение в авторской колонке на информационном портале «ПолитНавигатор» высказал казахстанский политики, журналист и общественный деятель Айнур Курманов.

Напомним, боестолкновения у пополняющего Торткульское водохранилище водораспределителя «Головной», начались в четверг, 29 апреля. Веером того же дня произошли стычки на постах и погранзаставах на киргизско-таджикской границе, при чем таджикские войска, используя минометы и тяжелую технику атаковали несколько приграничных киргизских сел.

В результате боестолкновений, по данным на вечер 30 апреля, погибли 36 и были ранены 154 гражданина Киргизии. Также есть потери и с таджикской стороны, по имеющимся данным, 8 человек погибли 110 получили ранения.

После призывов ООН, ОБСЕ и ОДКБ, а также заявлений МИД России, Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня, но неразрешенность причин противостояния, а также достигшая высшей точки взаимная озлобленность сторон грозят новыми стычками и новыми жертвами, уверен автор.

В ходе нынешнего конфликта жителям киргизских населенных пунктов Арка, Бешкент, Кулунду, Максат, Разаков, Оочу и Эски Оочу пришлось бежать в глубь страны, так как их села были заняты таджикскими военнослужащими. При этом обе стороны подтянули в район боев бронетехнику, минометы, вертолеты и спецподразделения Госкомитета национальной безопасности. Если бы в результате этих действий между Киргизией и Таджикистаном разгорелась полномасштабная война с участием регулярных войск, ее было б очень сложно остановить.

Стороны согласились сесть за стол переговоров после отрезвляющего призыва официального представителя МИД России Марии Захаровой прекратить братоубийственный конфликт.

«В Москве с тревогой следили за резким обострением ситуации на спорном участке границы между братскими странами Таджикистаном и Кыргызстаном. К сожалению, в результате вооруженных столкновений есть человеческие жертвы. Значительное число пострадавших с обеих сторон», — говорится в выпущенном позже специальном коммюнике Министерства иностранных дел РФ.

Также на стороны конфликта возымело действие и заявление замглавы Минобороны России Андрея Картаполова, который заявил, что «если потребуется», его ведомство отреагирует на ситуацию. А у России в данном регионе находится две военные базы, напоминает автор статьи.

Например, на территории Таджикистана находится крупнейший российский военный объект за пределами Российской Федерации – 201-ая РВБ, а на территории Киргизии – авиабаза Кант.

Таким образом Россия в очередной раз взяла на себя функции миротворца и остудила горячие головы национальных политиков, обвиняющих друг друга в развязывании конфликта.

После того, как представители Киргизии и Таджикистана утром 30 апреля подписали совместное заявление о прекращении боестолкновений, из приграничных киргизских сел были выведены таджикские войска, и местные власти граничащих друг с другом областей двух страны занялись урегулированием конфликта и создали комиссию по стабилизации обстановки.

Однако уже вечером 30 апреля жители ряда киргизских сел обратились к президенту Киргизии Садыру Жапарову с жалобой на то, что таджикские военнослужащие продолжают бесчинствовать и после объявлении о прекращении огня при полном бездействии киргизских военных.

Все это свидетельствует о том, что от политического до реального мирного урегулирования еще далеко и столкновения на границе могут в любой момент вспыхнуть вновь и им не помешают миротворческие заявления президента КР о том, что войны легко начать и тяжело остановить. Тем более, что таджикский министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин в ходе переговоров с киргизским коллегой подчеркнул, что Душанбе «не поступится ни пядью земель, принадлежащих ему исконно и по праву».

«Такое ощущение, что 29 и 30 апреля стороны прощупали друг друга силовыми методами, чтобы продавить свои условия и получить более выгодные позиции по тем или иным участкам, чтобы в итоге отрапортовать своей общественности об эффективной защите национальных интересов», — рассуждает Айнур Курманов.

По его словам, похоже, что и Бишкек, и Душанбе хотели поправить свой имидж, подпорченный падением уровня жизни населения и спадом экономики, при помощи «маленькой победоносной войны» на границе. Но в результате столкновений Киргизия показала себя более слабой стороной, и именно этим объясняются миротворческие нотки в словах Садыра Жапарова.

За 30 лет, прошедшие после распада Советского Союза, в бывших братских республиках назрело множество противоречий и территориальных споров, при чем порой за мизерные участки земли, а также за участки дорог, водные ресурсы и гидросооружения, которые позволяют выживать местному населению, существующему исключительно благодаря фермерским хозяйствам.

«Поэтому и такая ожесточенная борьба за отдельные столбы, за водораспределительную станцию «Головной» Торткульского водохранилища, за мизерные клочки территорий, которые ранее при административных границах 30 лет назад не рассматривались даже в качестве спора. А сейчас выросло уже не одно поколение, воспитанное в националистическом агрессивном духе», — объясняет автор статьи.

Таким образом прекращение огня, которого удалось добиться, не является окончательным завершением конфликта. Противоречия продолжают нарастать, и чтобы они не вылились на радость Западу в кровопролитную бойню, в данный регион должна вернуться Россия. Только так можно урезонить местных царьков, уверен Курманов.

Россия же может восстановить в регионе единую водно-энергетическую систему и производство, ускорить и углубить интеграционные процессы, а также обеспечить нормальное функционирование границ. Если этого не сделать Центральная Азия столкнется с катастрофой, заключил эксперт.