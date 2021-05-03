Швеция намерена последовать примеру Чехии в высылке российских дипломатов

Швеция должна ввести ограничительные меры против России по примеру Чехии. Об этом заявил депутат Ханс Валльмарк.

Швеция должна ввести ограничительные меры против России по примеру Чехии. Об этом заявил депутат Ханс Валльмарк.

Парламентарий призвал главу МИД Швеции Анн Линде применить ограничения в адрес РФ и последовать примеру Чехии. Прага ранее объявила о высылке российских дипломатов. По словам Валльмарка, Стокгольм сдержанно отреагировал на дипломатический скандал и не торопиться поддерживать "коллективную акцию солидарности" против Москвы.