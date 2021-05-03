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11:29   3 Мая 2021
Политика

Швеция намерена последовать примеру Чехии в высылке российских дипломатов

Швеция намерена последовать примеру Чехии в высылке российских дипломатов

Швеция должна ввести ограничительные меры против России по примеру Чехии. Об этом заявил депутат Ханс Валльмарк.

Парламентарий призвал главу МИД Швеции Анн Линде применить ограничения в адрес РФ и последовать примеру Чехии. Прага ранее объявила о высылке российских дипломатов. По словам Валльмарка, Стокгольм сдержанно отреагировал на дипломатический скандал и не торопиться поддерживать "коллективную акцию солидарности" против Москвы.

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