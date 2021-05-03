Американские активисты потребовали от Байдена и НАТО "убраться" из Украины

Вышедшие в центр Нью-Йорка активисты устроили акцию в память о жертвах трагических событий в одесском Доме профсоюзов, где в результате пожара погибли около 50 украинцев.

Вышедшие в центр Нью-Йорка активисты устроили акцию в память о жертвах трагических событий в одесском Доме профсоюзов, где в результате пожара погибли около 50 украинцев.

Вашингтон и Североатлантический альянс должны "убраться" из Украины и прекратить покрывать преступный режим, убивающий невинных людей, сказал американский общественник Грег Баттерфилд. Он вместе с другими активистами раздавал информационные листовки и разговаривал с заинтересовавшимися этой ситуацией людьми на Юнион-сквер в Манхэттене, пишет ФАН.

"США и НАТО — убирайтесь из Украины! Остановите войну!", — написал он на странице в соцсети.

В годовщину трагедии украинские радикалы устроили так называемый "марш защитников". Колонну националистов сопровождало большое количество стражей правопорядка.