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11:27   3 Мая 2021
Политика

Американские активисты потребовали от Байдена и НАТО "убраться" из Украины

Американские активисты потребовали от Байдена и НАТО "убраться" из Украины

Вышедшие в центр Нью-Йорка активисты устроили акцию в память о жертвах трагических событий в одесском Доме профсоюзов, где в результате пожара погибли около 50 украинцев.

Вашингтон и Североатлантический альянс должны "убраться" из Украины и прекратить покрывать преступный режим, убивающий невинных людей, сказал американский общественник Грег Баттерфилд. Он вместе с другими активистами раздавал информационные листовки и разговаривал с заинтересовавшимися этой ситуацией людьми на Юнион-сквер в Манхэттене, пишет ФАН.

"США и НАТО — убирайтесь из Украины! Остановите войну!", — написал он на странице в соцсети.

В годовщину трагедии украинские радикалы устроили так называемый "марш защитников". Колонну националистов сопровождало большое количество стражей правопорядка.

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#сша #украина #нато #активисты

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