10:49 3 Мая 2021Политика
Кремль не ожидает улучшения ситуации с российскими СМИ в Прибалтике
Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич оценил ситуацию со свободой слова в странах Прибалтики.
Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич оценил ситуацию со свободой слова в странах Прибалтики.
По его словам, в Москве не ждут, что руководства стран Прибалтики пойдут на какие-либо послабления в этом вопросе. Напротив, дело идет к окончательной зачистке информационного пространства стран от всех неугодных СМИ, транслирующих отличную от федеральной повестку.
Ранее посольство РФ в Латвии осудило блокировку сайтов российских СМИ. Дипломаты отметили, что руководство страны пошло по пути жесткого цензурирования интернет-пространства.