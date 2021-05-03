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10:49   3 Мая 2021
Политика

Кремль не ожидает улучшения ситуации с российскими СМИ в Прибалтике

Кремль не ожидает улучшения ситуации с российскими СМИ в Прибалтике

Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич оценил ситуацию со свободой слова в странах Прибалтики.

По его словам, в Москве не ждут, что руководства стран Прибалтики пойдут на какие-либо послабления в этом вопросе. Напротив, дело идет к окончательной зачистке информационного пространства стран от всех неугодных СМИ, транслирующих отличную от федеральной повестку.

Ранее посольство РФ в Латвии осудило блокировку сайтов российских СМИ. Дипломаты отметили, что руководство страны пошло по пути жесткого цензурирования интернет-пространства.

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