МИД Британии анонсировал первую за два года очную встречу в рамках G7

Первая за два года очная встреча глав МИД стран G7 состоится в Лондоне с 3 по 5 мая.

Первая за два года очная встреча глав МИД стран G7 состоится в Лондоне с 3 по 5 мая.

Об этом журналистам сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. По его словам, в серии встреч примут участие министры иностранных дел Канады, ФРГ, Франции, Италии, США, Японии и Великобритании. Также на переговоры приглашены представители Австралии, ЮАР, Южной Кореи, Индии и стран АСЕАН.

В списке главных тем — противодействие новым глобальным угрозам, защита демократии и прав человека, а также меры по борьбе с изменением климата и восстановление после пандемии коронавируса. Кроме того, глава МИД Великобритании проведет двусторонние встречи с каждым из коллег по G7.