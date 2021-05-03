Байден рискует безопасностью США ради Украины, ввязавшись в конфликт с Россией

Даже если вся Украина «попадет» в руки России, это мало повлияет на реальные интересы США, пишет NI.

У Соединенных Штатов нет жизненно важных интересов на Украине, чтобы оправдать резкое охлаждение двусторонних отношений Вашингтона и Москвы по милости Джо Байдена и риск открытой войны с Россией, пишет американский консервативный журнал The National Interest.

Пока присутствие российских войск у границы с Украиной сокращается, но даже если этот процесс будет обращен вспять, участие США в «украинском вопросе» совершенно неоправданно и чревато эскалацией в отношениях с Россией, вплоть до начала военного конфликта, опасается колумнист NI и сотрудник отдела приоритетов обороны Бонни Кристиан.

«Если в худшем случае вся Украина "попадет" в руки России, это мало повлияет на безопасность Соединенных Штатов», — констатирует автор статьи.

Ранее ученый Массачусетского технологического института Барри Позен отмечал, что жизненно важные интересы США определяются влиянием на безопасность страны, ее суверенитет, территориальную целостность и положение Штатов в мире. Однако американская политика на Украине ни одному из этих интересов не соответствует, а ставки слишком высоки: Вашингтону стоит подумать о благополучии собственного государства, а не о «евроинтеграционных» желаниях новых киевских властей.

Судьбоносный саммит

Кремль и Белый дом прорабатывают детали будущего саммита между Байденом и Владимиром Путиным: вероятно, встреча состоится в третьей стране в июне, когда Байден посетит Европу для встреч G7 и НАТО. Президент США предложил организовать саммит в напряженный и противоречивый момент в российско-американских отношениях. Они осложнились после выпада президента США в адрес Путина незадолго до введения очередных санкций против России «в ответ» на якобы российскую кибератаку в конце 2020 года. Подробнее о том, как новые санкции повлияют на жизнь россиян «Политика Сегодня» писала ранее.

Москва приняла предложение о встрече лидеров, но недавно отозвала посла РФ в США, отметив, что администрация Байдена намеренно предприняла недружественные шаги, чтобы завести двустороннее взаимодействие в тупик. Соответственно, исход у будущего саммита неопределенный.

Примерно за шесть недель, оставшихся у Байдена до встречи, он может начать переориентировать отношения между США и Россией на четыре стратегических направления, предполагает колумнист NI.

Автор NI советует не стоит переоценивать тот факт, что саммит состоится — взаимодействие РФ и США должно быть долгосрочным.

«Во-первых, дипломатия на высшем уровне, такая как саммит, имеет символическое значение и иногда приводит к крупным прорывам. <…> Но Байден должен уделять приоритетное внимание регулярному, продуктивному общению двух правительств, а также двусторонним переговорам на рабочем уровне по вопросам трений», — отмечается в статье.

Актуальным в этом направлении станет возвращение посла США в Россию и российского после в посольство в Вашингтоне, уверена колумнист. Основой разрешения конфликта может быть мудрое решение Байдена в прошлом возобновить договор СНВ-3 по ограничению ядерных вооружений двух держав. Во-вторых, президент США должен активно сокращать возможности стычек в тех регионах, где присутствует и российский, и американский военный контингент.

«Более того, близость [российских и американских военных, — прим.ред.] по своей сути рискованна, и это ненужный риск», — пишет Кристиан.

Никакого принуждения

Третий столп нормализации отношений РФ и США — отказ американской стороны от попыток принуждения, особенно через чрезмерное использование санкций. Этот инструмент показал «очень плохой» эффект в прошлом, изменив «в худшую сторону» поведение государств, на которые Вашингтон накладывал ограничения.

«Новые санкции Байдена в отношении Москвы накладываются на сотни других. В основном Россия их игнорировала, но дополнительные санкции будут применяться всякий раз, когда Путин считает, что на карту поставлены основные интересы России. Так санкции США по делу Алексея Навального почти наверняка потерпят неудачу, усугубив разногласия между Вашингтоном и Москвой…» — прогнозируют в NI.

Главной же целью стратегии Вашингтона должен стать мир с Москвой. Холодная война закончилась, но РФ и США сохраняют самые крупные ядерные арсеналы на планете. В худшем случае эскалация между державами может означать конец того мира, который мы знаем, заключает автор статьи.

«Эта реальность должна информировать и предостерегать Байдена от [враждебных, — прим.ред.] действий в адрес Россией на саммите и за его пределами», — полагает Кристиан.

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