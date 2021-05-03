Актер из "Реальных пацанов" рассказал, как сериальный образ мешает карьере политика

Выдвигающийся в Госдуму РФ актер Армен Бежанян рассказал о негативном влиянии образа из "Реальных пацанов" на политическую карьеру. Артист сыграл в сериале "Арменку".

Выдвигающийся в Госдуму РФ актер Армен Бежанян рассказал о негативном влиянии образа из "Реальных пацанов" на политическую карьеру. Артист сыграл в сериале "Арменку".

Армен Бежанян признался, что образ сериального героя мешает строить карьеру политика. По его словам, известность носит отрицательную волну. Сериал не раскрывает человека, отметил актер в интервью изданию "Подъем".

"Ты изображаешь какой-то образ, который нарисовали авторы, а жизнь у тебя абсолютно другая, другие взгляды и требования", — подчеркнул артист.

Актер считает, что все негативное происходит из-за недовольства людей социальным положением. Бежанян подал заявление на участие в праймериз "Единой России" и намерен баллотироваться в пермское Заксобрание.