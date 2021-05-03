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10:05   3 Мая 2021
Происшествия

Около 180 человек пострадали во время вооруженного столкновения на границе с Таджикистаном

Около 180 человек пострадали во время вооруженного столкновения на границе с Таджикистаном

Минздрав Кыргызстана опубликовал новые данные о погибших и пострадавших в результате конфликта на границе с Таджикистаном.

В общей сложности пострадали 183 человека, 35 граждан Киргизии погибли. Последним от полученных ранений умер 61-летний житель села Максат Баткенской области. Кроме того, в больницы с травмами попали 99 человек.

Ранее киргизские и таджикские военные открыли огонь в районе общей границы. Бишкек и Душанбе заявили о создании рабочей группы по урегулированию конфликта и отводу войск от границы. При этом 1 мая киргизские СМИ сообщили, что власти двух стран все же договорились о полном прекращении огня.

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#конфликт #киргизия #таджикистан

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