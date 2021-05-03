Депутат ГД Бессараб согласилась с идеей Роспотребнадзора о вакцинации на майских праздниках

Жители России могут воспользоваться возможностью и принять участие в прививочной кампании от COVID-19 на майских выходных, считает Светлана Бессараб.

Жители России могут воспользоваться возможностью и принять участие в прививочной кампании от COVID-19 на майских выходных, считает Светлана Бессараб.

Накануне с соответствующими рекомендациями выступали в Роспотребнадзоре. Также в ведомстве посоветовали соблюдать все необходимые коронавирусные меры. Парламентарий прокомментировала предписания в разговоре с iReactor. Она одобрила идею Роспотребнадзора воспользоваться майскими выходными для получения прививки от коронавируса.

"Такая возможность вакцинироваться у россиян имеется. Я сама прошла вакцинацию и довольна результатом хотя бы в том отношении, что мы перестаем после вакцинации опасаться заразить окружающих и своих близких", — подчеркнула Бессараб.

Со временем в России будет достигнут необходимый процент привитых людей и в ситуации наступят улучшения. Однако сейчас необходимо придерживаться мер предосторожности, заключила депутат.