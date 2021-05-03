Пушилин рассказал, как отразится визит Блинкена в Киев на Донбассе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оценил предстоящий визит государственного секретаря США Энтони Блинкена на Украину.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оценил предстоящий визит государственного секретаря США Энтони Блинкена на Украину.

По его словам, приезд американского дипломата в Киев не закончится для Донбасса "ничем хорошим".

Стоит отметить, что мероприятие запланировано на 5 мая. В ходе рабочего визита Блинкен собирается провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.

Ранее стало известно, что Блинкен сообщил о планах администрации США по закрытию исправительного учреждения в заливе Гуантанамо. Вашингтон будет активно над этим работать в течение нескольких ближайших месяцев. Однако точную дату закрытия тюрьмы государственный секретарь США не уточнил.