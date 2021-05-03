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9:46   3 Мая 2021
Политика

Пушилин рассказал, как отразится визит Блинкена в Киев на Донбассе

Пушилин рассказал, как отразится визит Блинкена в Киев на Донбассе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оценил предстоящий визит государственного секретаря США Энтони Блинкена на Украину.

По его словам, приезд американского дипломата в Киев не закончится для Донбасса "ничем хорошим".

Стоит отметить, что мероприятие запланировано на 5 мая. В ходе рабочего визита Блинкен собирается провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.

Ранее стало известно, что Блинкен сообщил о планах администрации США по закрытию исправительного учреждения в заливе Гуантанамо. Вашингтон будет активно над этим работать в течение нескольких ближайших месяцев. Однако точную дату закрытия тюрьмы государственный секретарь США не уточнил.

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#украина #пушилин #Блинкен

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