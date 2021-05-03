Украинский журналист назвал мечты Незалежной о Западе верой в чудо

Граждане Украины ждут западной жизни, однако не готовы платить за нее, заявил журналист Павел Казарин.

Граждане Украины ждут западной жизни, однако не готовы платить за нее, заявил журналист Павел Казарин.

Об этом он рассказал в статье "Очень хочется пожить в скучной Украине" аналитического интернет-издания "Главред". По словам журналиста, мечта страны о Западе выстроена на вере в чудо. Киев жаждет того же комфорта, социальных гарантий, а также уровня жизни.

"Но никто не знает наверняка, готовы ли мы платить за это цену. Налогами и ответственностью. Законопослушанием и солидарностью", — подчеркнул Казарин.

Помимо этого, украинская сторона сражается не за правду, а за собственный нимб, граждане государства с легкостью объединяются против чего-то и почти никогда — за.