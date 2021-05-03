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9:43   3 Мая 2021
Политика

Украинский журналист назвал мечты Незалежной о Западе верой в чудо

Украинский журналист назвал мечты Незалежной о Западе верой в чудо

Граждане Украины ждут западной жизни, однако не готовы платить за нее, заявил журналист Павел Казарин.

Об этом он рассказал в статье "Очень хочется пожить в скучной Украине" аналитического интернет-издания "Главред". По словам журналиста, мечта страны о Западе выстроена на вере в чудо. Киев жаждет того же комфорта, социальных гарантий, а также уровня жизни.

"Но никто не знает наверняка, готовы ли мы платить за это цену. Налогами и ответственностью. Законопослушанием и солидарностью", — подчеркнул Казарин.

Помимо этого, украинская сторона сражается не за правду, а за собственный нимб, граждане государства с легкостью объединяются против чего-то и почти никогда — за.

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#украина #запад #казарин

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