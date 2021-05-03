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9:38   3 Мая 2021
Общество

Заказать на конкурента черный пиар готов каждый третий российский бизнесмен

Заказать на конкурента черный пиар готов каждый третий российский бизнесмен

"Модульбанк" провел исследование, в рамках которого выяснил, могут ли бизнесмены из России заказать черный пиар о конкурентах.

Специалисты узнали, что 32% российских бизнесменов готовы это сделать. Однако в основном предприниматели могут публиковать негативную информацию о конкурентах только как ответную меру. Первыми запустить черный пиар смогут только 3,6%, сообщили аналитики.

Большинство предпринимателей (85%) считают, что бизнес можно построить честно, у 15% противоположное мнение. Опрос показал, что с предательством в бизнесе сталкивались 68%, а 14% признались, что сами подставляли партнеров, передает РИА Новости.

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#россия #бизнес #пиар

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