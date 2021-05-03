8:59 3 Мая 2021Происшествия
Столкновение лодки с баржей стало причиной смерти 25 человек в Бангладеш
Во время столкновения лодки и баржи, которая была наполнена песком на реке в центральной части Бангладеш, погибли минимум 25 человек, пятерых удалось спасти.
Во время столкновения лодки и баржи, которая была наполнена песком на реке в центральной части Бангладеш, погибли минимум 25 человек, пятерых удалось спасти.
Как минимум 25 человек погибли из-за столкновения лодки и баржи, наполненной песком. Этой информацией в понедельник делится Agence France-Presse, ссылаясь на полицию.
Начальник местных правоохранительных органов Мираз Хоссейн прокомментировал случившееся.
"Мы спасли пять человек и обнаружили 25 тел", — сказал Хоссейн.
Происшествие произошло на реке Падма, которая находится неподалеку от города Шибчар.