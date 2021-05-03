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8:59   3 Мая 2021
Происшествия

Столкновение лодки с баржей стало причиной смерти 25 человек в Бангладеш

Столкновение лодки с баржей стало причиной смерти 25 человек в Бангладеш

Во время столкновения лодки и баржи, которая была наполнена песком на реке в центральной части Бангладеш, погибли минимум 25 человек, пятерых удалось спасти.

Как минимум 25 человек погибли из-за столкновения лодки и баржи, наполненной песком. Этой информацией в понедельник делится Agence France-Presse, ссылаясь на полицию.

Начальник местных правоохранительных органов Мираз Хоссейн прокомментировал случившееся.

"Мы спасли пять человек и обнаружили 25 тел", — сказал Хоссейн.

Происшествие произошло на реке Падма, которая находится неподалеку от города Шибчар.

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