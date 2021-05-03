Эксперты рассказали, как защитить электронную почту от спама

Спам может занимать большую часть писем на электронной почте, в менеджерах и социальных сетях. Защита от нежелательной информации поможет сохранить личные данные.

Спам может занимать большую часть писем на электронной почте, в менеджерах и социальных сетях. Защита от нежелательной информации поможет сохранить личные данные.

Спамеры рассылают множество сообщений по электронным почтам, содержащие ссылки на сайты, которые "похищают" личные данные пользователей. По словам эксперта, снизить число спама невозможно, но можно защитить себя, не открывая файлы с неизвестных адресов. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты советуют пользоваться надежными почтовыми сервисами и установить спам-фильтры в почте. Также пользователей призывают использовать для различных целей несколько почтовых адресов. Отмечается, что к росту появления спама в сообщениях может привести подписки на рассылку уведомлений.