Пушилин прокомментировал попытки Зеленского изменить Минские соглашения

Глава Донецкой Народной Республики назвал последствия возможного изменения Минских соглашений "резней".

Глава Донецкой Народной Республики назвал последствия возможного изменения Минских соглашений "резней".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, что Минские соглашения необходимо изменить, но при этом не прекращать их действия. Пушилин ответил, что такое предложение выдвигал и бывший украинский лидер Петр Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он, как и Петр Порошенко, бредет идеей поменять пункты в нужном ключе непосредственно для Украины. Границу забрать, а потом все, мы дальше сами разберемся", — сказал глава ДНР.

По словам главы ДНР, предложения Зеленского звучат наивно по сравнению с заявлениями Порошенко. Он периодически открыто призывает переписать Минские соглашения, но подразумевает отказ от них.