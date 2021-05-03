Блинкен рассказал о причинах ввода американских войск на территорию Афганистана

США часто забывают для чего ввели войска на территорию Афганистана 20 лет назад. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS.

США часто забывают для чего ввели войска на территорию Афганистана 20 лет назад. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS.

Он рассказал, что военные США разместились в Афганистане, чтобы принять меры против тех, "кто напал на нас 11 сентября". По словам политика, цель была достигнута. Вашингтон не будет полностью покидать страну. Там останется посольство, которое продолжит работу и будет оказывать экономическую и гуманитарную поддержку.

Ранее США объявили о начале вывода своих войск с Афганистана к 1 мая. Окончательно процесс должен завершиться до 11 сентября 2021 года.