Новая атомная подлодка КНР способна поражать цели на всей территории США

Китай представил новую стратегическую атомную подводную лодку проекта 094A "Цзинь", способную нести ракеты для поражения целей на всей территории США.

Китай представил новую стратегическую атомную подводную лодку проекта 094A "Цзинь", способную нести ракеты для поражения целей на всей территории США.

Подлодку презентовали в конце апреля по случаю празднования 72-й годовщины образования ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). АПЛ можно вооружать новейшими твердотопливными межконтинентальными ракетами JL-3, дальность полета которых достигает 12 тысяч километров.

"Подлодка 094A является модернизированной версией субмарины типа 094, при ее создании удалось решить одну из ключевых проблем, связанную с шумностью, за счет улучшения гидрокинетической и турбулентной систем. Это позволило ей нести более мощные ракеты JL-3", — сообщила газета South China Morning Post, сославшись на военные источники.

До модернизации подлодки такого типа могли поражать цели исключительно в северо-восточной части США. Для АПЛ проекта 094A таких преград не существует.