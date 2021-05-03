Россиянам рассказали, как проверить законность перепланировки у соседей

Некоторые перепланировки могут повлиять на безопасность здания. Как понять, законно ли соседи сносят стены в своей квартире, подробно рассказали юристы.

Некоторые перепланировки могут повлиять на безопасность здания. Как понять, законно ли соседи сносят стены в своей квартире, подробно рассказали юристы.

Информация о перепланировке содержится в документах БТИ, к которым нельзя получить доступ, если человек не является собственником помещения, сообщает "Российская газета".

При возникновении подозрений, что соседи незаконно сносят стены, жители дома могут обратиться в местную жилищную инспекцию с требованием провести проверку. Письменные заявления можно подать как лично, так и по электронной почте или в электронной приемной на сайте, заключили юристы.