8:12 3 Мая 2021Общество
Россиянам рассказали, как проверить законность перепланировки у соседей
Некоторые перепланировки могут повлиять на безопасность здания. Как понять, законно ли соседи сносят стены в своей квартире, подробно рассказали юристы.
Некоторые перепланировки могут повлиять на безопасность здания. Как понять, законно ли соседи сносят стены в своей квартире, подробно рассказали юристы.
Информация о перепланировке содержится в документах БТИ, к которым нельзя получить доступ, если человек не является собственником помещения, сообщает "Российская газета".
При возникновении подозрений, что соседи незаконно сносят стены, жители дома могут обратиться в местную жилищную инспекцию с требованием провести проверку. Письменные заявления можно подать как лично, так и по электронной почте или в электронной приемной на сайте, заключили юристы.