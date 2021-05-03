Глава ДНР заявил, что Зеленский не пытался начать диалог

Президент Украины Владимир Зеленский и его помощники никогда не выходили на связь для проведения переговоров. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Президент Украины Владимир Зеленский и его помощники никогда не выходили на связь для проведения переговоров. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Власти ДНР и ЛНР публично заявили о желании провести переговоры с Зеленским. Пушилин отметил, что в мирном урегулировании конфликта заинтересованы все жители республик, уставшие жить в состоянии постоянного напряжения. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы ДНР, со стороны руководства республик было сделано все возможное для установления диалога в различном формате и в любом месте. Он также отметил, что понимает страх Зеленского получить "пулю в спину", из-за чего, по мнению Пушилина, украинский лидер и не идет на диалог.