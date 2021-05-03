Родителям рассказали, как определить тяжелую форму COVID-19 у ребенка

Одышка, повышенная температура, которая держится более трех дней, а также сыпь у заболевшего ребенка могут насторожить родителей и стать поводом для обращения к врачам.

Одышка, повышенная температура, которая держится более трех дней, а также сыпь у заболевшего ребенка могут насторожить родителей и стать поводом для обращения к врачам.

Прохождение рентгена нужно сделать при возникновении одышки и высокой температуры, которая не спадает более трех дней. Результат покажет, произошли ли у ребенка осложнения, в том числе воспаления, при которых могут пострадать одновременно несколько систем. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, пишет РИА Новости.

Насморк тоже требует лечения, но не является симптомом, который требует повышенного внимания со стороны родителей. По словам специалиста, в большинстве случаев коронавирусная инфекция переносится намного легче, чем у детей.