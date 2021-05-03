Россия имеет важное преимущество, которое поможет ей одержать верх над США и любым другим противником, заявил американец по имени Джексон.

Россия имеет важное преимущество, которое поможет ей одержать верх над США и любым другим противником, заявил американец по имени Джексон.

В беседе с русским другом, который ведет канал "Будни путешественника", житель США рассказал, что выиграть любую войну Россия сможет не только за счет армии. Выстоять в противостоянии она способна благодаря природным ресурсам.

"Любые необходимые ресурсы для военной техники есть у России в избытке, чего нет у США, Европы и даже Китая. Это поможет русским выстоять", — подчеркнул Джексон.

Американец надеется, что полномасштабного конфликта между РФ и США не произойдет. Этого, по его словам, не допустит российский президент Владимир Путин.