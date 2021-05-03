МИД Латвии пригрозил зиме санкциями из-за прогноза погоды на 3 мая

Прогноз погоды на понедельник, 3 мая, сильно расстроил министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса. Он в шутку пригрозил зиме санкциями.

Прогноз погоды на понедельник, 3 мая, сильно расстроил министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса. Он в шутку пригрозил зиме санкциями.

Зиму, по мнению руководителя внешнеполитического ведомства, стоило объявить персоной нон грата в стране. Въезд в Латвию ей следует запретить.

"Если так будет продолжаться, то зиму надо будет включить в список нежелательных для Латвийской республики лиц, установив запрет на въезд в страну", — пошутил Ринкевичс на своей странице в социальной сети Facebook.

Метеорологи пообещали жителям Латвии в понедельник снег и дождь. Осадки будет сопровождать сильный ветер.