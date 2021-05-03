Артиста Вавилова экстренно доставили в больницу из Театра сатиры

Народный артист России Олег Вавилов попал в реанимацию прямо из Театра сатиры. По предварительным данным, это связано с ишемической атакой.

Народный артист России Олег Вавилов попал в реанимацию прямо из Театра сатиры. По предварительным данным, это связано с ишемической атакой.

71-летнего артиста забрала из театра бригада скорой помощи. Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны, сообщает 5-tv.ru.

Вавилов родился в узбекском городе Термез в семье военнослужащего в 1950 году. В 1967 году поступил в ГИТИС. Играет в Театре сатиры с 2004 года. Вавилов является заслуженным артистом РСФСР и народным артистом России. Зрителю актер знаком по таким картинам, как "Трактирщица", "Странная женщина", "Не было печали", "Бедная настя", "Побег".