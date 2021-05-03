Росатом допустили до участия в тендере на строительство АЭС в Чехии

Участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" полностью "не перекрыто" для Росатома.

Участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" полностью "не перекрыто" для Росатома.

Председатель Государственного управления по ядерной безопасности Чехии Дана Драбова в ходе выступления на Чешском телевидении объявила о начале тендера, а также заявила, что ожидание итогов парламентских выборов может привести к отказу достигнутого единства мнений насчет приглашенных компаний.

Драбова отметила, что россиянам дорога к достройке энергоблока на АЭС полностью не перекрыта. Ранее о решении правительства исключить Росатом из числа участников тендера на строительство энергоблока заявил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.