Голосование за нового премьер-министра пройдет в Армении

Избрание нового премьер-министра Армении пройдет в парламенте страны на специальном заседании.

Избрание нового премьер-министра Армении пройдет в парламенте страны на специальном заседании.

По заявлению и. о. главы армянского кабмина Николы Пашиняна, депутаты, согласно политической договоренности, не будут избирать нового председателя правительства, чтобы в стране смогли состояться досрочные парламентские выборы. Об этом пишет ТАСС.

В заявлении политического блока Пашиняна говорится, что фракция "Мой шаг" по регламенту Национального собрания выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Это решение объясняется необходимостью роспуска парламента, чтобы провести в начале лета досрочные парламентские выборы.

После отставки Пашиняна партии "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" не планируют выдвигать кандидатов на пост премьера. Согласно закону, если премьер не будет избран 3 мая и следующие семь дней, то парламент страны будет распущен, а президент обязан назначить дату досрочных выборов, которые вероятно состоятся 20 июня.