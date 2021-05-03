Фото российских солдат было помещено в статью о французских военных

Центр социологических исследований Harris Interactive в США опубликовал фото российских солдат в статье об отношении жителей Франции к заявлению местных генералов.

Центр социологических исследований Harris Interactive в США опубликовал фото российских солдат в статье об отношении жителей Франции к заявлению местных генералов.

Снимок, на котором изображены солдаты почетного караула Преображенского полка, размещен на заглавной странице французской версии сайта компании. Также эта фотография была использована в материале о 154-м отдельном комендантском Преображенском полку Об этом сообщает РЕН ТВ.

Президента Франции Эммануэля Макрона ранее призвали "защитить патриотизм" от молодежи. Документ был опубликован от имени 20 французских генералов в отставке и ряда действующих военных. Авторы считают, что пригородные банды и идеология исламизма привели к появлению территорий, на которых действуют "средневековые обычаи".