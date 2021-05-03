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3:16   3 Мая 2021
Политика

Россия обозначила условие сохранения Договора по открытому небу

Россия обозначила условие сохранения Договора по открытому небу

РФ не станет выходить из Договора по открытому небу, если США вновь начнут участвовать в соглашении. Об этом заявил глава делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Дипломат заявил, что у американской стороны есть месяц на раздумье. Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за Москвой "дело не станет".

"Мы открыты к кропотливой работе по урегулированию взаимных претензий в рамках ДОН как с США, так и с другими государствами-участниками", — заявил Гаврилов в интервью "Известиям".

Ожидается, что в ближайшие дни правительство представит президенту РФ Владимиру Путину законопроект о денонсации договора. После этого документ будет рассмотрен в палатах Федерального собрания. Затем Москва передаст ноту о выходе из ДОН и начнется шестимесячный срок по выводу.

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#вена #гаврилов #договор об открытом небе

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