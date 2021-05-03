Россия обозначила условие сохранения Договора по открытому небу

РФ не станет выходить из Договора по открытому небу, если США вновь начнут участвовать в соглашении. Об этом заявил глава делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

РФ не станет выходить из Договора по открытому небу, если США вновь начнут участвовать в соглашении. Об этом заявил глава делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Дипломат заявил, что у американской стороны есть месяц на раздумье. Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за Москвой "дело не станет".

"Мы открыты к кропотливой работе по урегулированию взаимных претензий в рамках ДОН как с США, так и с другими государствами-участниками", — заявил Гаврилов в интервью "Известиям".

Ожидается, что в ближайшие дни правительство представит президенту РФ Владимиру Путину законопроект о денонсации договора. После этого документ будет рассмотрен в палатах Федерального собрания. Затем Москва передаст ноту о выходе из ДОН и начнется шестимесячный срок по выводу.