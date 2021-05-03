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2:38   3 Мая 2021
Общество

Нетребко знала, кто скрывался за образом Ламы на шоу "Маска"

Нетребко знала, кто скрывался за образом Ламы на шоу "Маска"

Певица Анна Нетребко хранила секрет об участии супруга, оперного певца Юсифа Эйвазова, в шоу "Маска". Об этом он рассказал в эфире НТВ.

Новый выпуск телепередачи "Звезды сошлись" был посвящен завершению телепроекта "Маска". В студии присутствовал певец Юсиф Эйвазов, который занял л второе место в заключительном эпизоде. Он выступал в костюме Ламы. Артист рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой, что не стал скрывать от жены свое участие в проекте.

"Если бы жена не знала, что я снимаюсь в "Маске", мы бы развелись. Потому что, представляешь, человек куда-то пошел в час ночи. Скрыть это было нереально", — заявил с юмором Эйвазов.

Главной неожиданностью для его стало то, что сын не глядя разгадал, кто скрывался под маской. Также он отметил, что Нетребко болела не только за супруга, но и за Неваляшку — им оказался певец Стас Пьеха. Певица также по достоинству оценила победителя, которым стал Крокодил — под его маской скрывался певец Jony.

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#маска #нетребко #Звезды сошлись

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