Нетребко знала, кто скрывался за образом Ламы на шоу "Маска"

Певица Анна Нетребко хранила секрет об участии супруга, оперного певца Юсифа Эйвазова, в шоу "Маска". Об этом он рассказал в эфире НТВ.

Певица Анна Нетребко хранила секрет об участии супруга, оперного певца Юсифа Эйвазова, в шоу "Маска". Об этом он рассказал в эфире НТВ.

Новый выпуск телепередачи "Звезды сошлись" был посвящен завершению телепроекта "Маска". В студии присутствовал певец Юсиф Эйвазов, который занял л второе место в заключительном эпизоде. Он выступал в костюме Ламы. Артист рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой, что не стал скрывать от жены свое участие в проекте.

"Если бы жена не знала, что я снимаюсь в "Маске", мы бы развелись. Потому что, представляешь, человек куда-то пошел в час ночи. Скрыть это было нереально", — заявил с юмором Эйвазов.

Главной неожиданностью для его стало то, что сын не глядя разгадал, кто скрывался под маской. Также он отметил, что Нетребко болела не только за супруга, но и за Неваляшку — им оказался певец Стас Пьеха. Певица также по достоинству оценила победителя, которым стал Крокодил — под его маской скрывался певец Jony.