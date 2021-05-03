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2:07   3 Мая 2021
Происшествия

Спасатели сообщили о двух погибших на месте перевернувшегося судна в Калифорнии

Спасатели сообщили о двух погибших на месте перевернувшегося судна в Калифорнии

Минимум двое погибших обнаружено при происшествии с перевернувшимся судном в воскресенье у Национального монумента Кабрильо около Сан-Диего в штате Калифорния.

Спасатели достали из воды 25 человек, двое не выжили, остальные были доставлены в местные больницы. Поисково-спасательная операция в районе происшествия продолжается. Об этом сообщила спасательная служба Сан-Диего.

Представитель спасательной службы рассказал, что большинство доставленных в больницу пассажиров судна получили травмы, не угрожающие их жизни, но троим требуется срочная помощь врачей. Причина случившегося не известна. Информации о типе судна также не предоставляется.

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#происшествие #калифорния #судно

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