Спасатели сообщили о двух погибших на месте перевернувшегося судна в Калифорнии

Минимум двое погибших обнаружено при происшествии с перевернувшимся судном в воскресенье у Национального монумента Кабрильо около Сан-Диего в штате Калифорния.

Минимум двое погибших обнаружено при происшествии с перевернувшимся судном в воскресенье у Национального монумента Кабрильо около Сан-Диего в штате Калифорния.

Спасатели достали из воды 25 человек, двое не выжили, остальные были доставлены в местные больницы. Поисково-спасательная операция в районе происшествия продолжается. Об этом сообщила спасательная служба Сан-Диего.

Представитель спасательной службы рассказал, что большинство доставленных в больницу пассажиров судна получили травмы, не угрожающие их жизни, но троим требуется срочная помощь врачей. Причина случившегося не известна. Информации о типе судна также не предоставляется.