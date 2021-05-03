Жители Одессы почтили память погибших в Доме профсоюзов

Международные европейские институты продолжают игнорировать трагедию в Одессе. Об этом заявил заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой.

Международные европейские институты продолжают игнорировать трагедию в Одессе. Об этом заявил заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой.

В своем Telegram-канале депутат рассказал, что жители Одессы в воскресенье несли цветы к Дому профсоюзов. Министерство иностранных дел России призвало ПАСЕ и ОБСЕ провести расследование трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года. В тот день погибли 48 человек и больше 200 пострадали.

Толстой в своем сообщении отметил, что международные европейские структуры семь лет игнорируют эту трагедию. При этом некоторые люди, которые могут быть причастны к происшествию, легально приезжают в Страсбург в составе официальной делегации и устраивают там провокации.

"Ситуация с игнорированием трагедии в Одессе – очередной пример лицемерия и применения двойных стандартов со стороны европейских структур", — заявил Толстой.

Депутат надеется, что рано или поздно справедливость восторжествует.