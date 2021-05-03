МВД Белоруссии назвало главную цель заговорщиков в покушении против Лукашенко

Обвиняемые в подготовке госпереворота и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко являются мелкими мошенниками, главной целью которой было заработать денег.

Обвиняемые в подготовке госпереворота и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко являются мелкими мошенниками, главной целью которой было заработать денег.

Обвиняемые "крадуны" и "мелкие мошенники" хотели внести свое предложение только ради финансирование. Воры, которые хотят обворовать друг друга, сидели и обсуждали планы блокировки столицы Белоруссии. Об этом рассказал командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ.

По его словам, все мошеннические схемы велись задержанными лицами только для перехвата финансовых потоков и выведения их для подкупа людей. Замглавы МВД отметил, что они просто хотели поделить деньги.