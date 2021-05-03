Белоруссия планирует построить собственные терминалы в российских портах

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна ведет переговоры по строительству белорусского терминала в портах России.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна ведет переговоры по строительству белорусского терминала в портах России.

Головченко отметил, что для понятия необходимости такого строительства созданы рабочие группы. Премьер-министр считает, что Белоруссия хочет уберечь компании от возможных логистических ущербов.

Минск определил категории товаров, где потенциально есть экономическая целесообразность использовать порты в России. По мнению Головченко, единственный вопрос в том, чтобы эти меры не ударили по логистической экономике компаний.

"Поэтому мы, в том числе, прорабатываем очень предметно вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах. Сейчас эти вопросы предметно отрабатывают соответствующие рабочие группы", — сказал Головченко.

Он отметил, что российская сторона сообщила о готовности подобрать возможные участки для строительства, соответствующие всем требованиям, которые предъявит белорусское правительство.