Стали известны имена финалистов второго сезона шоу "Маска"

На телеканале НТВ состоялся заключительный выпуск второго сезона проекта "Маска". Телезрители узнали имена артистов, которые скрывались под масками своих персонажей.

На телеканале НТВ состоялся заключительный выпуск второго сезона проекта "Маска". Телезрители узнали имена артистов, которые скрывались под масками своих персонажей.

По результатам заключительного эпизода шоу "Маска" четвертое место занял Заяц, в образе которого скрывался юморист Тимур Батрутдинов. Третье место заняла Змея, ею оказалась исполнительница Юлия Паршута.

Главными претендентами на победу стали Лама и Крокодил. На втором месте расположился оперный певец Юсиф Эйвазов, который в финале восхитил исполнением музыкальной композиции Ave Maria.

Лидером шоу стал автор хита "Комета" Jony, который выступал в образе Крокодила. Своим исполнением песни Mark Ronson Uptown Funk певец буквально шокировал судей. В результате члены жюри единогласно разоблачили фаворита шоу.