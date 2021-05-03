Байден поздравил православных христиан всего мира с Пасхой

Президент США Джо Байден в воскресенье поздравил православных христиан со всего мира с Пасхой и пожелал благословенного дня, празднующим торжество света над тьмой.

Президент США Джо Байден в воскресенье поздравил православных христиан со всего мира с Пасхой и пожелал благословенного дня, празднующим торжество света над тьмой.

Байден в своей речи заявил, что в этот день нужно почтить жертву Иисуса и всех тех, кто подвергся гонениям из-за веры. Он отметил, что никто не должен подвергаться давлению из-за религиозных убеждений. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Глава Белого дома подчеркнул, что США будут продолжать защищать свободу религии как внутри страны, так и за ее пределами. Американский лидер напомнил, что в этом году из-за пандемии коронавируса верующие вынуждены внести изменения в привычный процесс празднования Пасхи, но он выразил надежду, что прогресс в борьбе с вирусом скоро позволит вернуться к заветным традициям.