Стало известно имя победителя второго сезона "Маски" на НТВ

Популярный исполнитель Jony стал победителем второго сезона самого секретного шоу "Маска" на телеканале НТВ, в котором он выступал в костюме Крокодила.

Популярный исполнитель Jony стал победителем второго сезона самого секретного шоу "Маска" на телеканале НТВ, в котором он выступал в костюме Крокодила.

Джахид Афраил оглы Гусейнли, получивший известность под псевдонимом Jony, стал триумфатором второго сезона проекта "Маска". В программе артист выступал в образе Крокодила.

В заключительном выпуске передачи все члены жюри единым фронтом разоблачили Jony в костюме опасной рептилии. Делясь эмоциями, певец указал, что раннее ему не удавалось испытывать такой огромный спектр впечатлений.

"Столько эмоций я в жизни никогда не получал. Шоу "Маска" — лучшее шоу в России", — высказался он.

Jony сообщил, что желание стать частью проекта "Маска" у него возникло еще во время первого сезона шоу. Артист тщательно наблюдал за событиями программы. Участие в шоу, со слов победителя, помогло ему оценить собственные возможности и далее следовать за своими целями.