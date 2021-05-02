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23:40   2 Мая 2021
Шоу-бизнес

Стало известно имя победителя второго сезона "Маски" на НТВ

Стало известно имя победителя второго сезона "Маски" на НТВ

Популярный исполнитель Jony стал победителем второго сезона самого секретного шоу "Маска" на телеканале НТВ, в котором он выступал в костюме Крокодила.

Джахид Афраил оглы Гусейнли, получивший известность под псевдонимом Jony, стал триумфатором второго сезона проекта "Маска". В программе артист выступал в образе Крокодила.

В заключительном выпуске передачи все члены жюри единым фронтом разоблачили Jony в костюме опасной рептилии. Делясь эмоциями, певец указал, что раннее ему не удавалось испытывать такой огромный спектр впечатлений.

"Столько эмоций я в жизни никогда не получал. Шоу "Маска" — лучшее шоу в России", — высказался он.

Jony сообщил, что желание стать частью проекта "Маска" у него возникло еще во время первого сезона шоу. Артист тщательно наблюдал за событиями программы. Участие в шоу, со слов победителя, помогло ему оценить собственные возможности и далее следовать за своими целями.

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#шоу #маска #jony

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