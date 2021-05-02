ОАЭ упростили правила пребывания россиян в Абу-Даби

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) упростили правила пребывания российских граждан в Абу-Даби, сообщила пресс-служба городского руководства на своей странице в Twitter.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) упростили правила пребывания российских граждан в Абу-Даби, сообщила пресс-служба городского руководства на своей странице в Twitter.

Теперь привившиеся от коронавируса туристы из России должны будут повторно сдавать ПЦР-тест только на шестой день поездки. Тем, кто не вакцинировался, ПЦР-тест придется делать на шестой и двенадцатый дни визита.

Власти ОАЭ 25 апреля отменили десятидневный карантин для россиян. Воздушное сообщение со страной было возобновлено в сентябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что Кипр начнет принимать прошедших вакцинацию от коронавируса иностранных отдыхающих без ограничений с 10 мая. По прибытии им не придется сдавать тест на COVID-19 и находиться на карантине даже после контакта с заразившимися.