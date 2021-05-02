Депутат Госдумы Лебедев отреагировал на третье подряд чемпионство "Зенита"

Петербургский "Зенит" заслуженно победил в матче с "Локомотивом" и досрочно получил чемпионский кубок, заявил депутат Госдумы Игорь Лебедев.

Петербургский "Зенит" заслуженно победил в матче с "Локомотивом" и досрочно получил чемпионский кубок, заявил депутат Госдумы Игорь Лебедев.

Игроки "Зенита" сражались за золото на своем стадионе и оказались, по словам парламентария, сильнее соперников по всем параметрам. Депутат поздравил петербургских болельщиков и главного тренера Сергея Семака с успешным выступлением в нынешнем сезоне.

"Наверное, это заслуженно, если чемпионство оформляется за два тура до окончания чемпионата. Пожелаем "Зениту" успешнее представлять нашу страну в Лиге чемпионов, так как прямую путевку получают пока они", — подчеркнул Лебедев в беседе с "Чемпионатом".

"Зенит" в поединке с "Локомотивом" забил шесть голов. Отличились Дзюба, Азмун и Малком. "Железнодорожники" смогли отыграть только один мяч.