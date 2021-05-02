Глава ЛДПР предложил называть президента России верховным правителем

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением переименовать должность президента Российской Федерации.

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением переименовать должность президента Российской Федерации.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал издания URA.RU. Российский политик рассказал, что слово "президент" заимствованное из английского языка.

"Над нами смеются дети в Англии и США, мол, у русских даже нет русского слова, чтобы назвать руководящую должность", — заявил он.

По мнению Жириновского, лидера государства идеально было бы назвать верховным правителем. Также он предложил вернуть дореволюционную терминологию и в сфере административного деления страны. В этом случае Жириновский предлагает уйти от заимствований и бюрократизмов. Депутат подчеркнул, что губернаторов стоило бы назвать наместниками.