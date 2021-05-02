Хет-трик Азмуна помог "Зениту" обыграть "Локомотив"

Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл московский "Локомотив" в 28-м туре чемпионата России по футболу, заняв досрочно первое место в турнире.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл московский "Локомотив" в 28-м туре чемпионата России по футболу, заняв досрочно первое место в турнире.

Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. В ворота Гильерме забивали Дзюба и дважды Азмун. После перерыва Дзюба забил еще раз, а Азмун оформил хет-трик. Нападающий "Локомотива" Камано на 56-й минуте встречи отыграл один мяч, но это не спасло его команду от разгромного поражения со счетом 6:1.

"Зенит" за два тура до окончания чемпионата стал его победителем. Клуб из Петербурга третий раз подряд становится чемпионом РПЛ. "Локомотив" занимает вторую строчку турнирной таблицы, но идущий третьим и отстающий на два очка "Спартак" еще не провел свою игру в этом туре с тульским "Арсеналом".