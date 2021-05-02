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20:57   2 Мая 2021
Политика

Зеленский не соблюдал антиковидные меры на тайном отдыхе с женой

Зеленский не соблюдал антиковидные меры на тайном отдыхе с женой

Президент Украины Владимир Зеленский фотографировался без маски и не соблюдал социальную дистанцию на "секретном" отдыхе с супругой.

Недавно глава государства отправился в путешествие вместе с женой в Верховину Ивано-Франковской области накануне Пасхи. Они посетили культурные учреждения и попали на несколько фотоснимков.

Чета прибыла с визитом в музей Гуцульской магии. Владелец учреждения подарил Зеленскому музыкальный инструмент и символ гуцулов — трембиту. Также президент и его жена посетили дом-музей фильма "Тени забытых предков".

В Сети появились снимки с отдыха главы государства, где он запечатлен с разными людьми. На фотографиях видно, что Зеленский не соблюдал карантинные меры. Он не носил средств индивидуальной защиты и не придерживался дистанции.

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#отдых #зеленский #коронавирус

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