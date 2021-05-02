Украинцы возмутились киевскому маршу в честь дивизии СС "Галичина"

Жители Украины негативно отреагировали на недавно состоявшийся марш националистов, который провели в связи с годовщиной создания дивизии СС "Галичина".

Жители Украины негативно отреагировали на недавно состоявшийся марш националистов, который провели в связи с годовщиной создания дивизии СС "Галичина".

Участники мероприятия прошлись по центру Киева. Всего на улицу вышли около 100 человек. Однако событие вызвало широкий резонанс среди жителей Незалежной.

Украинцы негативно отнеслись к маршу националистов. Они указали на плачевность ситуации. Жители страны уверены, что акция состоялась в силу бездействия властей, которое обусловлено указаниями из Вашингтона. Одна из участниц опроса усомнилась в существовании руководящих сил на Украине.

"А у нас есть власть? У нас власть? Это все просто взращивает себе в угоду. Им так удобно. Чтобы эти обезьяны с гранатами бегали по Украине и сеяли вражду, хаос и взращивали фашизм", — сказала одна из собеседниц издания "СТРАНА. ua".

Жители Незалежной предложили судить участников акции. По их мнению, необходимо наказывать героизирующих СС "Галичина" людей.