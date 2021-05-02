Журналисты подсчитали число ушедших из жизни актеров звездного сериала «Сваты»

Первая серия популярного сериала «Сваты» вышла в 2008 году. С тех пор из жизни ушли несколько талантливых актеров, оставивших яркий отпечаток в истории многосерийной комедии.

Первая серия полюбившегося многим зрителям сериала «Сваты» вышла в далеком 2008 году. С тех пор было отснято шесть сезонов, а работа над седьмой, заключительной, частью ситкома стартовала в январе прошлого года. За это время из жизни ушли несколько талантливых актеров, которые, безусловно, оставили яркий отпечаток в истории сериальной эпопеи.

Ольга Аросева (Людмила Степановна)

На момент съемок в популярных «Сватах» народной артистке Ольге Аросевой было 84 года. Однако звезда Театра сатиры принимала активное участие в работе над проектом, исполняя роль строгой матери героини актрисы Людмилы Артемьевой — Людмилы Степановны.

В общей сложности Аросева снялась в трех сезонах многосерийной комедии — с 2010 по 2012 год.

21 декабря 1925 г. родилась Ольга Аросева - "Наша пани Моника". Берегись автомобиля. Трембита. Старики-разбойники. Самая красивая. Сваты-4. pic.twitter.com/5oY6KOMceG — Злата (@zlata_russia) December 21, 2016

Актриса скончалась в октябре 2013 года в возрасте 87 лет. На протяжении нескольких лет Аросева боролась с тяжелым онкологическим заболеванием.

Владимир Зельдин (Николай Николаевич)

Главным партнером Ольги Аросевой по площадке стал актер Владимир Зельдин, которому на момент съемок в «Сватах» было 95 лет. В сериале он сыграл мужа героини Аросевой — Николая Николаевича.

Одна из знаковых киноработ артиста за карьеру — роль в фильме «Свинарка и пастух» (1941). Именно она принесла ему славу во всем СССР.

Зельдин скончался на 102-м году жизни пять лет назад. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Однако, несмотря на недуг, актер до последнего выходил на сцену.

Владимир Турчинский (сыграл самого себя)

Российский спортсмен Владимир Турчинский появился в «Сватах» лишь однажды. В одном из эпизодов сериала Женя Ковалева (Анна Кошмал) случайно столкнулась в магазине со знаменитым рекордсменом в силовых видах спорта, также известным по прозвищу Динамит. Последний не бросил девочку в трудной ситуации.

Турчинский, несмотря на активные занятия спортом и здоровый образ жизни, скончался от инфаркта в возрасте 46 лет.

Галина Опанасенко (Никитична)

В пятом и шестом сезонах «Сватов» Галина Опанасенко сыграла незначительную, но очень запоминающуюся роль деревенской бабушки Никитичны, у которой украли козу. В кино актриса начала сниматься еще с 1992 года, играя преимущественно второстепенных персонажей.

В ее карьере — порядка 80 сериалов, среди которых — «Возвращение Мухтара», «Нюхач», «Страсти по Чапаю» и многие другие. Артистка скончалась в 2013 году на 71-м году жизни.

Иван Марченко (психотерапевт)

В шестом сезоне многосерийной комедии молодой актер Иван Марченко сыграл роль психотерапевта. Затем он появился в сериале от создателей «Сватов» — «Байки Митяя», сыграв налоговика.

Артист скончался в начале марта этого года после продолжительной болезни. Несколько лет назад ему поставили диагноз рака кости: он перенес несколько курсов лечения и операцию. Ему было 43 года.

Александр Бондаренко (Микола)

Актер Александр Бондаренко выступил в «Сватах» в образе киевского таксиста Миколы. Как и Марченко, эпизодическая роль пришлась на шестую часть ситкома.

Бондаренко работал в Русском театре драмы им. Леси Украинки в Киеве, на его счету более 30 фильмов и сериалов.

Артист скончался в 2013 году прямо на сцене во время спектакля «1001 страсть, или Мелочи жизни». Бондаренко потерял сознание, произнося длинный монолог. Приехавшие на место врачи не успели ничего сделать: у 52-летнего актера остановилось сердце.

Олег Треповский (директор хлебозавода)

Актер Олег Треповский появился на площадке «Сватов» еще в третьем сезоне. Он исполнил роль директора хлебозавода, где на тот момент работали супруги Будько. Помимо звездного сериала Треповский также снялся в «Возращении Мухтара» и «Дне рождения Буржуя».

Треповский, как и Бондаренко, играл в театре им. Леси Украинки. Его не стало в 2018 году. На момент смерти артисту было 52 года.

Анатолий Барчук (сват Митяя)

Народный артист Украины Анатолий Барчук сыграл в многосерийной комедии свата Митяя в серии, где семьи Будько и Буханкиных поменялись домами. Свою первую роль он исполнил еще в 1963 году в советском фильме «Самый медленный поезд».

Кроме того, актер снялся в эпизодах других популярных кинокартин, в частности, «Два года над пропастью», «“Мерседес” уходит от погони», «Внезапный выброс», «Поезд вне расписания», «Война на западном направлении».

Не стало актера в 2015 году в возрасте 75 лет.