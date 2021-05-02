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21:30   2 Мая 2021
Россия

Журналисты подсчитали число ушедших из жизни актеров звездного сериала «Сваты»

Журналисты подсчитали число ушедших из жизни актеров звездного сериала «Сваты»

Первая серия полюбившегося многим зрителям сериала «Сваты» вышла в далеком 2008 году. С тех пор было отснято шесть сезонов, а работа над седьмой, заключительной, частью ситкома стартовала в январе прошлого года. За это время из жизни ушли несколько талантливых актеров, которые, безусловно, оставили яркий отпечаток в истории сериальной эпопеи.

Ольга Аросева (Людмила Степановна)

На момент съемок в популярных «Сватах» народной артистке Ольге Аросевой было 84 года. Однако звезда Театра сатиры принимала активное участие в работе над проектом, исполняя роль строгой матери героини актрисы Людмилы Артемьевой — Людмилы Степановны.

В общей сложности Аросева снялась в трех сезонах многосерийной комедии — с 2010 по 2012 год.

Актриса скончалась в октябре 2013 года в возрасте 87 лет. На протяжении нескольких лет Аросева боролась с тяжелым онкологическим заболеванием.

Владимир Зельдин (Николай Николаевич)

Главным партнером Ольги Аросевой по площадке стал актер Владимир Зельдин, которому на момент съемок в «Сватах» было 95 лет. В сериале он сыграл мужа героини Аросевой — Николая Николаевича.

Журналисты подсчитали, сколько актеров звездного сериала «Сваты» ушло из жизни

Одна из знаковых киноработ артиста за карьеру — роль в фильме «Свинарка и пастух» (1941). Именно она принесла ему славу во всем СССР.

Зельдин скончался на 102-м году жизни пять лет назад. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Однако, несмотря на недуг, актер до последнего выходил на сцену.

Владимир Турчинский (сыграл самого себя)

Российский спортсмен Владимир Турчинский появился в «Сватах» лишь однажды. В одном из эпизодов сериала Женя Ковалева (Анна Кошмал) случайно столкнулась в магазине со знаменитым рекордсменом в силовых видах спорта, также известным по прозвищу Динамит. Последний не бросил девочку в трудной ситуации.

Журналисты подсчитали, сколько актеров звездного сериала «Сваты» ушло из жизни

Турчинский, несмотря на активные занятия спортом и здоровый образ жизни, скончался от инфаркта в возрасте 46 лет.

Галина Опанасенко (Никитична)

В пятом и шестом сезонах «Сватов» Галина Опанасенко сыграла незначительную, но очень запоминающуюся роль деревенской бабушки Никитичны, у которой украли козу. В кино актриса начала сниматься еще с 1992 года, играя преимущественно второстепенных персонажей.

В ее карьере — порядка 80 сериалов, среди которых — «Возвращение Мухтара», «Нюхач», «Страсти по Чапаю» и многие другие. Артистка скончалась в 2013 году на 71-м году жизни.

Иван Марченко (психотерапевт)

В шестом сезоне многосерийной комедии молодой актер Иван Марченко сыграл роль психотерапевта. Затем он появился в сериале от создателей «Сватов» — «Байки Митяя», сыграв налоговика.

Артист скончался в начале марта этого года после продолжительной болезни. Несколько лет назад ему поставили диагноз рака кости: он перенес несколько курсов лечения и операцию. Ему было 43 года.

Александр Бондаренко (Микола)

Актер Александр Бондаренко выступил в «Сватах» в образе киевского таксиста Миколы. Как и Марченко, эпизодическая роль пришлась на шестую часть ситкома.

Журналисты подсчитали, сколько актеров звездного сериала «Сваты» ушло из жизни

Бондаренко работал в Русском театре драмы им. Леси Украинки в Киеве, на его счету более 30 фильмов и сериалов.

Артист скончался в 2013 году прямо на сцене во время спектакля «1001 страсть, или Мелочи жизни». Бондаренко потерял сознание, произнося длинный монолог. Приехавшие на место врачи не успели ничего сделать: у 52-летнего актера остановилось сердце.

Олег Треповский (директор хлебозавода)

Актер Олег Треповский появился на площадке «Сватов» еще в третьем сезоне. Он исполнил роль директора хлебозавода, где на тот момент работали супруги Будько. Помимо звездного сериала Треповский также снялся в «Возращении Мухтара» и «Дне рождения Буржуя».

Треповский, как и Бондаренко, играл в театре им. Леси Украинки. Его не стало в 2018 году. На момент смерти артисту было 52 года.

Журналисты подсчитали, сколько актеров звездного сериала «Сваты» ушло из жизни

Анатолий Барчук (сват Митяя)

Народный артист Украины Анатолий Барчук сыграл в многосерийной комедии свата Митяя в серии, где семьи Будько и Буханкиных поменялись домами. Свою первую роль он исполнил еще в 1963 году в советском фильме «Самый медленный поезд».

Кроме того, актер снялся в эпизодах других популярных кинокартин, в частности, «Два года над пропастью», «“Мерседес” уходит от погони», «Внезапный выброс», «Поезд вне расписания», «Война на западном направлении».

Не стало актера в 2015 году в возрасте 75 лет.

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