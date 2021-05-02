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20:40   2 Мая 2021
Происшествия

Влюбленный китаец продал сына ради романтического путешествия

Влюбленный китаец продал сына ради романтического путешествия

Отец продал двухлетнего сына за 24 тысячи долларов, чтобы отправиться в путешествие с новой женой. Его задержали в китайской провинции Чжэцзян, пишет South China Morning Star.

После развода мужчина получил опеку над мальчиком и женился во второй раз. Он сильно переживал из-за того, что отношения с возлюбленной складываются не так, как хотелось бы, и решил избавиться от ребенка. Раньше он часто оставлял его у брата из-за работы. В какой-то момент он забрал малыша и сказал, что повезет его на встречу с матерью.

Спустя несколько дней женщина связалась с родственниками бывшего мужа и сказала, что он до сих пор не привез сына. Тогда брат горе-отца обратился в полицию. Следователи выяснили, что мужчина нашел бездетную пару, продал им мальчика и повез пассию в путешествие по Китаю.

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#китай #любовь #торговля детьми

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